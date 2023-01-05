Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, за яким у результаті вийшла заміж. У пари вже є первісток - син, якого назвали Левом. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс.
"Поки що я не за кермом", - написала Даша, пропонуючи ставити запитання.
"В історії Кацуріних, ви схиляєтеся до чийого боку?", - Запитав фанат.
"Я на боці кохання. Я на боці не лізти в чужі стосунки, бо це темний ліс. На боці того, що ми знаємо тільки те, що ми думаємо знаємо", тому і не засуджую. На боці того, що люди зараз щасливі і це головне", - відповіла Даша.
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Варто зазначити, що Михайло та Даша Кацуріни розійшлися, як і Володимир Дантес із Надією Дорофєєвою. Пари товаришували, а в результаті виявилося, що Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир із Дашею.
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А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва після треку з Кацуріним вразила одкровенням.
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала постільну сцену з новим коханим Кацуріним: фото