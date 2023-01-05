Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова ответила, на чьей стороне в ситуации Нади Дорофеевой, Владимира Дантеса и Миши с Дашей Кацуриными.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, за котором в итоге вышла замуж. У пары уже есть первенец - сын, которого назвали Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами в своем сторис.

"Пока я не за рулем", - написала Даша, предлагая задавать вопросы.

"В истории Кацуриных, вы склоняеетесь к чьей стороне?", - спросил фанат.

"Я на стороне любви. Я на стороне не лезть в чужие отношения, ибо это темный лес. На стороне того, что мы знаем только то, что "мы думаем знаем", потому и не осуждаю. На стороне того, что люди сейчас счастливы и это главное", - ответила Даша.

Стоит отметить, что Михаил и Даша Кацурины разошлись, как и Владимир Дантес с Надей Дорофеевой. Пары дружили, а в итоге оказалось, что Надя начала отношения с Мишей, а Владимир с Дашей.

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