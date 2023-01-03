Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". А недавно артистка ушла от мужа Владимира Дантеса и начала отношения с другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным. А недавно пара выпустила совместную песню, что Надя не делала даже с Дантесом. Миша, как и звездная подруга, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кацурин поделился милым фото своего сына.
"Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год", - написал Кацурин под фотографией.
Фанаты поставили тысячи тысячи лайков и написали комментарии:
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"Такой классный";
"Давайте с Надей уже бейбика";
"а давайте иметь немного тактичности и не лезть в чужую жизнь?";
"Какой милый".
Напомним, Дорофеева с новым бойфрендом записали новую песню о своей любви, украинцы в ярости
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева и Кацурин спели о своих отношениях, но нарвались на критику
Также Politeka писала, что Дорофеева показала "постельную сцену" с новым возлюбленным Кацуриным