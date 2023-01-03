Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". А недавно артистка ушла от мужа Владимира Дантеса и начала отношения с другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным. А недавно пара выпустила совместную песню, что Надя не делала даже с Дантесом. Миша, как и звездная подруга, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кацурин поделился милым фото своего сына.

"Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год", - написал Кацурин под фотографией.

Фанаты поставили тысячи тысячи лайков и написали комментарии:

"Такой классный";

"Давайте с Надей уже бейбика";

"а давайте иметь немного тактичности и не лезть в чужую жизнь?";

"Какой милый".

Напомним, Дорофеева с новым бойфрендом записали новую песню о своей любви, украинцы в ярости

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева и Кацурин спели о своих отношениях, но нарвались на критику

Также Politeka писала, что Дорофеева показала "постельную сцену" с новым возлюбленным Кацуриным