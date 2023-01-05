Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала, як провела час із чоловіком та дітьми, поділившись з українцями фото.

Як пише Politeka.net , Сніжана Бабкіна - відома українська актриса, яка одружена з музикантом Сергієм Бабкіним. Не забуває дружина артиста і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Бабкіна поділилася сімейним фото, показавши, як відбувається відпустка.

"Сніговий тиждень із сім'єю

Видихаємо. Набираємось сил. Щоб цього року перемогти!

Наші маленькі перемоги за 4 дні Нового Року:

– ЄС стоїть на лижах (Єлисей Бабкін, син – прим. ред.)

– Почали планувати нові благодійні концерти

- Створюю новий медитативний тренінг, який планую випустити зовсім скоро

- Підрахували звіт благодійної допомоги за минулий рік – 212 000 євро та понад 10 000 євро донатів.

Ці гроші ми відправили на потреби ЗСУ, дітям, госпіталям та переселенцям", - написала Бабкіна.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Все як і раніше! Хтось воює, а хто на лижах катається!! Одні в підвалах і під обстрілами ремонтують світло, газ, воду! хтось гастролює мирними країнами і медитує! Ось навіщо це все показувати які ми молодці як все у нас чудово?!давайте все поїдемо з України і що тоді? І будемо з-за кордону шкодувати наш улюблений Харків!!!";

"Нехай усе заплановане здійсниться".

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