Як пише Politeka.net , Сніжана Бабкіна - відома українська актриса, яка одружена з музикантом Сергієм Бабкіним. Не забуває дружина артиста і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Бабкіна поділилася сімейним фото, показавши, як відбувається відпустка.
"Сніговий тиждень із сім'єю
Видихаємо. Набираємось сил. Щоб цього року перемогти!
Наші маленькі перемоги за 4 дні Нового Року:
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– ЄС стоїть на лижах (Єлисей Бабкін, син – прим. ред.)
– Почали планувати нові благодійні концерти
- Створюю новий медитативний тренінг, який планую випустити зовсім скоро
- Підрахували звіт благодійної допомоги за минулий рік – 212 000 євро та понад 10 000 євро донатів.
Ці гроші ми відправили на потреби ЗСУ, дітям, госпіталям та переселенцям", - написала Бабкіна.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Все як і раніше! Хтось воює, а хто на лижах катається!! Одні в підвалах і під обстрілами ремонтують світло, газ, воду! хтось гастролює мирними країнами і медитує! Ось навіщо це все показувати які ми молодці як все у нас чудово?!давайте все поїдемо з України і що тоді? І будемо з-за кордону шкодувати наш улюблений Харків!!!";
"Нехай усе заплановане здійсниться".
Нагадаємо, Сергій Бабкін з-за кордону звернувся до українців та похвалився своїми успіхами
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