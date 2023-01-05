Жена Сергея Бабкина Снежана показала, как провела время с мужем и детьми, поделившись с украинцами фото.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая замужем за музыкантом Сергеем Бабкиным. Не забывает жена артиста и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Бабкина поделилась семейным фото, показав, как проходит отпуск.

"Снежная неделя с семьей

Выдыхаем. Набираемся сил. Чтобы в этом году победить!

Наши маленькие победы за 4 дня Нового Года:

- ЕС встал на лыжи (Елисей Бабкин, сын - прим.ред.)

– Начали планировать новые благотворительные концерты

- Создаю новый медитативный тренинг, который планирую выпустить совсем скоро

- Подсчитали отчет благотворительной помощи за прошлый год – 212 000 евро и более 10 000 евро донатов.

Эти деньги мы отправили на нужды ВСУ, детям, госпиталям и переселенцам", - написала Бабкина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Все как и раньше! Кто-то воюет, а кто на лыжах катается!! Одни в подвалах и под обстрелами ремонтируют свет, газ, воду! кто-то гастролирует по мирным странам и медитирует! Вот зачем это все показывать какие мы молодцы как все у нас замечательно?!давайте все уедем из Украины и что тогда? И будем из за границы жалеть наш любимый Харьков!!!";

"Пусть все запланированное сбудется".

Напомним, Сергей Бабкин из-за границы обратился к украинцам и похвастался своими успехами

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