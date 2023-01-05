Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая замужем за музыкантом Сергеем Бабкиным. Не забывает жена артиста и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Бабкина поделилась семейным фото, показав, как проходит отпуск.
"Снежная неделя с семьей
Выдыхаем. Набираемся сил. Чтобы в этом году победить!
Наши маленькие победы за 4 дня Нового Года:
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- ЕС встал на лыжи (Елисей Бабкин, сын - прим.ред.)
– Начали планировать новые благотворительные концерты
- Создаю новый медитативный тренинг, который планирую выпустить совсем скоро
- Подсчитали отчет благотворительной помощи за прошлый год – 212 000 евро и более 10 000 евро донатов.
Эти деньги мы отправили на нужды ВСУ, детям, госпиталям и переселенцам", - написала Бабкина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Все как и раньше! Кто-то воюет, а кто на лыжах катается!! Одни в подвалах и под обстрелами ремонтируют свет, газ, воду! кто-то гастролирует по мирным странам и медитирует! Вот зачем это все показывать какие мы молодцы как все у нас замечательно?!давайте все уедем из Украины и что тогда? И будем из за границы жалеть наш любимый Харьков!!!";
"Пусть все запланированное сбудется".
Напомним, Сергей Бабкин из-за границы обратился к украинцам и похвастался своими успехами
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