Як пише Politeka.net , Соня Хлябич – колишня українська співачка, яка є племінницею легендарної артистки Софії Ротару. Зірка будувала музичну кар'єру, але в минулому році вирішила відійти від справ. Не забуває Соня і про Інстаграм, де активно веде блог, поділяючись із фанатами всім цікавим. Цього разу племінниця Ротару поділилася фото, де показала дивовижне природне явище.

"Вперше сьогодні бачила таке явище.

Хто знає, що таке?", - Запитала Соня, звертаючись до фанатів.

На фото було місячне гало, яке мало форму кільця навколо супутника Землі.

Фанати, включаючи легендарну родичку, поставили лайки та написали коментарі:

"Місячне гало";

"Це місячне гало, я бачив тільки сонячне)";

"Таке явище було навесні";

"Ореол святості над Україною";

— Ого, ого.

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