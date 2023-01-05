Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що бізнес Тимура дуже постраждав. За її словами, чоловік втратив чималу частину бізнесу через війну.

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого чоловіка, який приєднався до добровольчого загону. За її словами, чоловік втратив чималу частину бізнесу через війну, тому зараз є складнощі із грошима. Про це телеведуча розповіла під час бесіди із Наталкою Влащенком.

Тимур Хромаєв у червні 2022 року приєднався до добровольчого загону, прикріпленого до ЗСУ, і все літо провів на Півдні.

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що бізнес Тимура дуже постраждав. Майже все, що в нього було збудовано, воно знаходилося в зоні, яку потім було окуповано.

"Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там, тому що це знаходиться в містах, які сьогодні повністю зруйновані. Єдине, що дало йому сили не збожеволіти і якось жити з тим, що втрачено все в його 48 років - це піти захищати Україну" - зізналася ведуча.

Ведуча Маша Єфросиніна і сама втратила заробіток через повномасштабне вторгнення. Зірка розповідала, що, як почесний Посол ООН, вона зарплату не отримує, а живе на заощадження, які відклала в минулі роки. Гроші з ютуб-каналу вона реінвестує у свій проект.

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