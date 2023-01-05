Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свого чоловіка, який приєднався до добровольчого загону. За її словами, чоловік втратив чималу частину бізнесу через війну, тому зараз є складнощі із грошима. Про це телеведуча розповіла під час бесіди із Наталкою Влащенком.
Тимур Хромаєв у червні 2022 року приєднався до добровольчого загону, прикріпленого до ЗСУ, і все літо провів на Півдні.
Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що бізнес Тимура дуже постраждав. Майже все, що в нього було збудовано, воно знаходилося в зоні, яку потім було окуповано.
"Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там, тому що це знаходиться в містах, які сьогодні повністю зруйновані. Єдине, що дало йому сили не збожеволіти і якось жити з тим, що втрачено все в його 48 років - це піти захищати Україну" - зізналася ведуча.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Тепер Оксанка янгол": Україна попрощалася з красунею, життя якої обірвалося у новорічну ніч
Подарунок росіянки 10-річному сину збурив українців: "Відео не про те, який поганий..."
У Києві відкрили вогонь по відомому журналісту: "Два постріли в область грудної клітки"
Хвороба Кравець із "Квартал 95" почала прогресувати, акторка зробила зізнання: "Я не можу впоратися..."
Ведуча Маша Єфросиніна і сама втратила заробіток через повномасштабне вторгнення. Зірка розповідала, що, як почесний Посол ООН, вона зарплату не отримує, а живе на заощадження, які відклала в минулі роки. Гроші з ютуб-каналу вона реінвестує у свій проект.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.