Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о своем муже, присоединившемся к добровольческому отряду. По ее словам, мужчина потерял немалую часть бизнеса из-за войны, потому сейчас есть сложности с деньгами. Об этом телеведущая рассказала во время беседы с Наташей Влащенко.

Тимур Хромаев в июне 2022 года присоединился к добровольческому отряду, прикрепленному к ВСУ, и все лето провел на Юге.

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что бизнес Тимура сильно пострадал. Почти все, что у него было построено, оно находилось в зоне, которая потом была оккупирована.

"Мы ничего не знаем, что с его бизнесом там, потому что это находится в городах, которые сегодня полностью разрушены. Единственное, что дало ему силы не сойти с ума и как-то жить с тем, что потеряно все в его 48 лет — это пойти защищать Украину" — призналась ведущая.

Ведущая Маша Ефросинина и сама потеряла заработок из-за полномасштабного вторжения. Звезда рассказывала, что как почетный Посол ООН она зарплату не получает, а живет на сбережения, которые отложила в прошлые годы. Деньги из ютуб-канала она реинвестирует в свой проект.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.