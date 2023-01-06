Українська телеведуча Маша Єфросиніна вже 10 місяців приїжджає на побачення до свого чоловіка, оскільки живе на дві країни — Україну та Польщу, а він стоїть на захисті країни.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час війни мешкає на дві країни – Польщу та Україну. До Києва зірка повертається раз на місяць чи рідше – коли її чоловік може присвятити дружині небагато часу. Нині у них у сім'ї важкий період через війну. Про це телеведуча розповіла під час бесіди із Наталкою Влащенком.

"Мій страх не дає мені повернути мою дитину в Україну, а моя прихильність до чоловіка не дає мені без неї довго бути. Раз на місяць-півтора на кілька тижнів їжджу до Києва, особливо якщо мій чоловік також вільний у той період", - зазначає провідна.

Додає, що у червні він поставив її перед фактом — подався до добровольчого загону, який був прикріплений до ЗСУ. І все літо вони провели під Херсоном, Кривим Рогом.

Зізнається, це був досить тяжкий період, навіть зараз важко говорити про це.

"У червні він поставив мене перед фактом, що попрямував до добровольчого загону, який був прикріплений до ЗСУ. І все літо вони провели під Херсоном, Кривим Рогом. Це був досить важкий період", - сказала телеведуча Маша Єфросиніна.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася також, що захист України для її чоловіка Тимура став тим, чим він міг зайнятися після втрати бізнесу. Усі його надбання постраждали, бо перебувають на окупованих територіях.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

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