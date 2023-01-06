Украинская телеведущая Маша Ефросинина уже 10 месяц приезжает на свидания к своему мужу, поскольку живет на две страны — Украину и Польшу, а он — стоит на защите страны.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время войны живет на две страны – Польшу и Украину. В Киев звезда возвращается раз в месяц или реже – когда ее муж может посвятить жене немного времени. Сейчас у них в семье трудный период из-за войны. Об этом телеведущая рассказала во время беседы с Наташей Влащенко.

"Мой страх не дает мне вернуть моего ребенка в Украину, а моя привязанность к мужу не дает мне без него долго быть. Раз в месяц-полтора на несколько недель езжу в Киев, особенно если мой муж тоже свободен в тот период", — отмечает ведущая.

Добавляет, в июне он поставил ее перед фактом — подался в добровольческий отряд, который был прикреплен к ВСУ. И все лето они провели под Херсоном, Кривым Рогом.

Признается, это был достаточно тяжелый период, даже сейчас сложно говорить об этом.

"В июне он поставил меня перед фактом, что направился к добровольческому отряду, который был прикреплен к ВСУ. И все лето они провели под Херсоном, Кривым Рогом. Это был довольно трудный период", – поделилась телеведущая Маша Ефросинина.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась также, что защита Украины для ее мужа Тимура стала тем, чем она могла заняться после потери бизнеса. Все его достояния пострадали, потому что находятся в оккупированных территориях.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.