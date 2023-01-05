Український ведучий Слава Дьомін вирішив відповісти на запитання шанувальників, зокрема він уперше розповів, що крутив роман із відомою колегою. Відносини пари обірвалися на етапі спільного життя, проте вони дружать. Своїм одкровенням знаменитість поділився в Інстаграм-Сторіз.

Ведучий зізнався, що у минулому зустрічався з популярною колегою, але їхні стосунки обірвалися через побутові проблеми. Неназваній зірці довелося з'їхати на іншу квартиру.

Слава Дьомін досі спілкується з колишньою, а вона допомагає йому, коли це потрібно. Наприклад, пустила себе пожити на кілька днів під час переїзду.

"Це правда. Ми жили разом кілька місяців. Але не зійшлися в побуті. Тому вона переїхала до іншої квартири. Але ми досі у клейових відносинах. Одного разу вона дозволила пожити кілька днів у неї, коли я переїжджав з однієї орендованої квартири на іншу. ", - Поділився Слава Дьомін.

Також ведучий вирішив відповісти на запитання шанувальників, зокрема про розлучення із дружиною. Знаменитість поділився, що вони з Ксенією Міщенко почали помічати, що між ними зникло кохання. Пара зрозуміла, що вони лише поважають одне одного. Тому після 13 років шлюбу, Слава та Ксенія прийняли рішення розлучитися.

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