Украинский ведущий Слава Демин решил ответить на вопросы поклонников, в частности он впервые рассказал, что крутил роман с известной коллегой. Отношения пары оборвались на этапе совместной жизни, однако они продолжают дружить. Своим откровением знаменитость поделился в Инстаграм-Сториз.

Ведущий признался, что в прошлом встречался с популярной коллегой, но их отношения оборвались из-за бытовых проблем. Неназванной звезде пришлось съехать на другую квартиру.

Слава Демин до сих пор общается с бывшей, а она помогает ему, когда это необходимо. К примеру, пустила к себе пожить на несколько дней во время переезда.

"Это правда. Мы жили вместе несколько месяцев. Но не сошлись в быту. Поэтому она переехала в другую квартиру. Но мы до сих пор в клеевых отношениях. Однажды она позволила пожить несколько дней у нее, когда я переезжал с одной арендованной квартиры на другую", – поделился Слава Демин.

Также ведущий решил ответить на вопросы поклонников, в частности о разводе с женой. Знаменитость поделился, что они с Ксенией Мищенко начали замечать, что между ними исчезла любовь. Пара поняла, что они лишь уважают друг друга. Поэтому после 13 лет брака, Слава и Ксения приняли решение развестись.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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