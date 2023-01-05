Про приготування смачної та простої піци на кефірі розповідає ресторатор Євген Клопотенко.

Піца - чудова страва для будь-якого свята чи вечірки з друзями. Необов'язково замовляти її у ресторанах чи кафе. Щоб заощадити, можна зробити піцу вдома.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував рецепт піци на кефірі. Він обіцяє, що така піца буде кращою, ніж у будь-якому кафе.

Для тесту на 2 середні піци:

600 г пшеничного борошна

400 мл кефіру 2,5%

8 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

1 ч. л. розпушувача

Для томатного соусу:

400 г томатів пелаті

2 ст. л. соняшникової олії

1 зубчик часнику

? ч. л. сухого базиліка

сіль та перець за смаком

Для начинки:

15-20 томатів чері

10 печериць

100 г твердого сиру

1. Замісіть тісто для піци. Всипте 500 г борошна в миску, влийте 400 мл кефіру 2,5% та 8 ст. л. соняшникової олії, додайте 1ч. л. солі, 1 ч. л. цукру та 1 ч. л. розпушувача. Замісіть круте та пластичне тісто. Тісто залиште на столі на 20 хвилин накрите рушником, щоб не обвітрювалося. Воно має «відпочити».

2.Приготуйте томатний соус. Для цього розімніть вилкою томати пелати до однорідного стану пюре. Додайте до них видавлений зубчик, ½ ч. л. сухого базиліка, 2 ст. л. соняшникової олії, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте.

3. Підготуйте начинку. Візьміть 15-20 томатів чері, розріжте навпіл, а 10 печериць наріжте довільними шматками.

4.Увімкніть духовку розігріватися до 220 градусів.

5.Тісто розділіть на дві частини і кожну розкачайте в тонкий шар завтовшки 2-3 мм. Сформуйте руками бортики. Перекладіть піцу на лист, застелений пергаментним папером. Добре змастіть томатним соусом і розподіліть начинку з печериць та томатів чері. Посипте піцу натертим на крупній тертці твердим сиром.

6.Поставте деко в розігріту до 220 градусів духовку на 10-12 хвилин у режимі верхнього та нижнього підігріву. Бортики мають стати золотистого кольору.

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