О приготовлении вкусной и простой пиццы на кефире рассказывает ресторатор Евгений Клопотенко.

Пицца - отличное блюдо для любого праздника или вечеринки с друзьями. Необязательно заказывать ее в ресторанах или кафе. Чтобы сэкономить, можно сделать пиццу дома.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте предложил рецепт пиццы на кефире. Он обещает, что такая пицца будет лучше, чем в любом кафе.

Для теста на 2 средние пиццы:

600 г пшеничной муки

400 мл кефира 2,5%

8 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

Для томатного соуса:

400 г томатов пелати

2 ст. л. подсолнечного масла

1 зубчик чеснока

½ ч. л. сухого базилика

соль и перец по вкусу

Для начинки:

15-20 томатов черри

10 шампиньонов

100 г твердого сыра

1.Замесите тесто для пиццы. Всыпьте 500 г муки в миску, влейте 400 мл кефира 2,5% и 8 ст. л. подсолнечного масла, добавьте 1ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите крутое и пластичное тесто. Тесто оставьте на столе на 20 минут, накрытое полотенцем, чтобы не обветривалось. Оно должно «отдохнуть».

2.Приготовьте томатный соус. Для этого разомните вилкой томаты пелати до состояния однородного пюре. Добавьте к ним выдавленный зубчика, ½ ч. л. сухого базилика, 2 ст. л. подсолнечного масла, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

3.Подготовьте начинку. Возьмите 15-20 томатов черри, разрежьте пополам, а 10 шампиньонов нарежьте произвольными кусками.

4.Включите духовку разогреваться до 220 градусов.

5.Тесто разделите на две части и каждую раскатайте в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Сформируйте руками бортики. Переложите пиццу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Хорошо смажьте томатным соусом и распределите начинку из шампиньонов и томатов черри. Посыпьте пиццу натертым на крупной терке твердым сыром.

6.Поставьте противень в разогретую до 220 градусов духовку на 10-12 минут в режиме верхнего и нижнего подогрева. Бортики должны стать золотистого цвета.

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