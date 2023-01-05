Український ведучий Григорій Решетник провів романтичну відпустку у Львові разом із дружиною Христиною. Про це він повідомив у Instagram, розмістивши спільні знімки. Наступного дня вирішила похвалитися фото та його дружина Христина Решетник.

У новорічний та різдвяний період для туристів є великий вибір святкових локацій та місць для усамітнення з природою. Насолодитися передноворічним вікендом можна в різних регіонах країни: послухати колядки, долучитися до святкового дійства, подивитися яскраве шоу або прогулятися засніженими горами.

Родина Григорія Решетника побувала у Львові, взявши невеликий відпочинок. Під час відпочинку вони вирішили зробити кілька знімків біля святкових локацій. Пара не лише позувала у повсякденному вбранні. Наприклад, Христина Решетник також встигла провести вечір у компанії своєї подруги.

Для цього вечора вона вибрала дуже елегантне вбрання. Вона підкреслила свою струнку фігуру ефектним вбранням – вона позує в елегантній сукні оливкового йвету. Яскравою родзинкою аутфіту стали рюші нижче талії і замочок по всій довжині сукні.

У коментарях їй написали багато компліментів: "Я тебе не впізнала, з цим макіяжем чомусь зовсім не сама, але приємно", "Дуже красиво та елегантно!", "Стильно, красиво та елегантно".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.