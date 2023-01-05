Украинский ведущий Григорий Решетник провел романтический отпуск во Львове вместе с женой Кристиной. Об этом он сообщил в Instagram, разместив совместные снимки. На следующий день решила похвастаться фото и его жена Кристина Решетник.

В новогодний и рождественский период для туристов есть большой выбор праздничных локаций и мест для уединения с природой. Насладиться предновогодним уикендом можно в разных регионах страны: послушать колядки, приобщиться к праздничному действу, посмотреть яркое шоу или прогуляться по заснеженным горам.

Семья Григория Решетника побывала во Львове, взяв небольшой отдых. Во время отдыха они решили сделать несколько снимков возле праздничных локациях. Пара не только позировала в повседневных нарядах. Например, Кристина Решетник также успела провести вечер в компании своей подруги.

Для этого вечера она выбрала весьма элегантный наряд. Она подчеркнула свою стройную фигуру эффектным нарядом - она позирует в элегантном платье оливкового йвета. Яркой изюминкой аутфита стали рюши ниже талии и замочек по всей длине платья.

В комментариях ей написали много комплиментов: "Я тебя не узнала, с этим макияжем почему-то совсем не сама, но приятно", "Очень красиво и элегантно!", "Стильно, красиво и элегантно".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.