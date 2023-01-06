Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папіка". Зірка ще на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Німеччини, де перебуває і зараз. Через це актрисі довелося визнати, що вона має молоду людину з цієї країни. А на новому фото Дарина в Інстаграмі показала свого коханого, поділившись селфі.

"Двоє", - написала лаконічно під фото Дарина.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"А це випадково не обручка на безіменному пальчику?";

"Вітаю, нехай ці цифри перетворяться на нескінченну любов один до одного, нехай ваша любов з кожним днем ​​стає все сильнішою і кращою. З любов'ю Петрожата";

"Дашуня. Подруга моя яка ти гарна, твій друг Руслан".

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