Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папіка". Зірка ще на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Німеччини, де перебуває і зараз. Через це актрисі довелося визнати, що вона має молоду людину з цієї країни. А на новому фото Дарина в Інстаграмі показала свого коханого, поділившись селфі.
"Двоє", - написала лаконічно під фото Дарина.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"А це випадково не обручка на безіменному пальчику?";
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"Вітаю, нехай ці цифри перетворяться на нескінченну любов один до одного, нехай ваша любов з кожним днем стає все сильнішою і кращою. З любов'ю Петрожата";
"Дашуня. Подруга моя яка ти гарна, твій друг Руслан".
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