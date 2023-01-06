12 сезон реаліті-шоу "Холостяк" наближається до фіналу. За серце Алекса Топольського протягом 9 тижнів боролася екс-улюблена Тараса Цимбалюка – Вікторія Варлей. Проте їм не вдалося вибудувати романтичні відносини на проекті. Але виявилось, що після завершення проекту вони спілкуються. У цьому зізнався головний герой реаліті в Інстаграм-Сторіз.

За його словами, через повномасштабне російське вторгнення дівчина переїхала до Майамі, де вони жили в одному районі.

"Ми у добрих відносинах і навіть жили в одному районі в Майамі. Віка мені дуже імпонує як особистість. Вона сама по собі дуже цікава, різноманітна та багатогранна, і з нею є про що поговорити", - розповів Алекс Топольський.

Як він додав, Віка дуже імпонує йому як особистість, адже цікава, багатогранна і з нею є про що поговорити.

"Не з усіма на проекті було весело, але точно можу сказати, що з Вікою не було не весело. Вона загалом така, що з нею не може бути сумно", - сказав Алекс Топольський .

На такий вислів Топольського відреагувала і сама Вікторія Варлей. Вона написала: "Котик, я з усіма своїми колишніми в добрих стосунках".

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.