12 сезон реалити-шоу "Холостяк" близится к финалу. За сердце Алекса Топольского в течение 9 недель сражалась экс-любимая Тараса Цымбалюка – Виктория Варлей. Однако им так и не удалось выстроить романтические отношения на проекте. Но оказалось, что после завершения проекта они общаются. В этом признался главный герой реалити в Инстаграм-Сториз.

По его словам, из-за полномасштабного российского вторжения девушка переехала в Майами, где они жили в одном районе.

"Мы в хороших отношениях и даже жили в одном районе в Майами. Вика мне очень импонирует как личность. Она сама по себе очень интересная, разнообразная и многогранная, и с ней есть о чем поговорить", - рассказал Алекс Топольский.

Как он добавил, Вика очень ему импонирует как личность, ведь интересна, многогранна и с ней есть о чем поговорить.

"Не со всеми на проекте было весело, но точно могу сказать, что с Викой не было не весело. Она в целом такая, что с ней не может быть грустно", – признался Алекс Топольский.

На такое высказывание Топольского отреагировала и сама Виктория Варлей. Она написала: "Котик, я со всеми своими бывшими в хороших отношениях".

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.