Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. А цього року підприємець став новим "Холостяком", реліз якого був восени цього року. Проект практично закінчився і незабаром стане відомо, хто буде переможцем шоу. А Алекс продовжує підігрівати інтерес до проекту, відповідаючи на цікаві фанати. А цього разу Топольський у своєму телеграмі розповів, чи була близькість на "Холостяку".

"О, пішла романтика. Чи була близькість на "Холостяку" і чи хотілося його з кимось мати. Друзі, ну відповідь на це питання така очевидна. Ну, звичайно, що була близькість на "Холостяку". Ну подумайте самі. Ми люди.У нас є біологічні потреби.Дев'яносто днів без близькості, ну це майже неможливо.Майже кожного дня ми просто після зйомок, ми з командою, дружно... Я, команда, оператори, режисери, продюсери, дівчата, офіціанти з ресторану, закриваність у кімнаті, роздягаємось, виносимо невеликий синій басейн, закидаємо туди кілька літрів олії, спочатку у нас йде реслінг, це найцікавіша частина всього... Ну а після цього, звичайно, близькість", - пожартував, швидше за все, Топольський, на пікантне питання.

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського показала, як розважається у США зі своєю суперницею.

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