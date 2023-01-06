Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. А в этом году предприниматель стал новым "Холостяком", релиз которого был осенью текущего года. Проект практически закончился и скоро станет известно, кто будет победительницей шоу. А Алекс продолжает подогревать интерес к проекту, отвечая на интересные вопросы фанатов. А в этот раз Топольский в своем телеграм рассказал, была ли близость на "Холостяке".

"О, пошла романтика. Была ли близость на "Холостяке" и хотелось ли его с кем-то иметь. Друзья, ну ответ на этот вопрос такой очевидный. Ну, конечно, что была близость на "Холостяке". Ну подумайте сами. Мы люди. У нас есть биологические потребности. Девяносто дней без близости, ну это почти невозможно. Почти каждый день мы просто после съемок, мы с командой, дружно... Я, команда, операторы, режиссеры, продюсеры, девушки, официанты из ресторана, закрываемость в комнате, раздеваемся, выносим небольшой синий бассейн, закидываем туда несколько литров масла, сначала у нас идет реслинг, это самая интересная часть всего... Ну а после этого, конечно, близость", - отшутился, скорее всего, Топольский, на пикантный вопрос.

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