За словами Санти Дімопулос, їй не вдається через сильні переживання стежити за правильним харчуванням, тому на терезах з'являються зайві кіло.

Переможниця "Танців зі зірками" та екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос зізналася, що має проблему із зайвими кілограмами. Так, у Stories Instagram відповіла негативно на запитання передплатників, чи дотримується вона правильного харчування під час стресу.

За словами виконавиці, їй не вдається через сильні переживання стежити за правильним харчуванням, тому на терезах з'являються зайві кіло. Санта Дімопулос зізналася, що вона набрала шість кілограмів.

"Зараз знову плюс шість кілограмів. Ця гойдалка мені набридла. Не вдається мені харчуватися чисто під час стресу", - поділилася Санта.

Також фоловери запитали, де та в чому вона зустрічала Новий рік.

"Душевно. З друзями в ресторані", - зазначила Санта і виклала фото себе у сукні від українського дизайнера Тетяни Богдан .

Крім того, Санта Дімопулос відповіла, які якості у жінці можуть зачепити чоловіка.

"Щирість, почуття гумору, інтилект. Відчуття стилю. Блиск в очах. Відповів мій чоловік. І легка ебонца, додам я", - розкрила артистка.

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