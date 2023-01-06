По словам Санты Димопулос, ей не удается из-за сильных переживаний следить за правильным питанием, поэтому на весах появляются лишние кило.

Победительница "Танців з зірками" и экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос призналась, что имеет проблему с лишними килограммами. Так, в Stories Instagram ответила отрицательно на вопрос подписчиков, придерживается ли она правильного питания во время стресса.

По словам исполнительницы, ей не удается из-за сильных переживаний следить за правильным питанием, поэтому на весах появляются лишние кило. Санта Димопулос призналась, что она набрала шесть килограммов.

"Сейчас снова плюс шесть килограммов. Эти качели мне надоели. Не удается мне питаться чисто во время стресса", — поделилась Санта.

Также фолловеры спросили, где и в чем она встречала Новый год.

"Душевно. С друзьями в ресторане", – отметила Санта и выложила фото себя в платье от украинского дизайнера Татьяны Богдан.

Кроме того, Санта Димопулос ответила, какие качества в женщине могут зацепить мужчину.

"Искренность, чувство юмора, интилект. Чувство стиля. Блеск в глазах. Ответил мой муж. И легкая ебонца, добавлю я", - раскрыла артистка.

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