Маша Єфросиніна зізналася, що минулого року новорічної ночі водила сина Сашка туди, а тепер допомога потрібна самій будівлі.

Вдень 31 грудня російська федерація завдала ракетного удару територією України, зокрема, і Києвом. Уламок збитої ракети впав неподалік Палацу "Україна". Вибуховою хвилею у будівлі вибило сотні вікон, травмувався охоронець.

На відновлення палацу потрібні гроші – знаменита телеведуча Маша Єфросиніна попросила допомогти українців. Посилання для збору додається .

Маша Єфросиніна зізналася, що торік у новорічну ніч водила сина Сашка до Палацу "Україна" на виставу "Снігова королева".

"Зала була переповнена дітьми... А скільки разів я виходила там на сцену, вже навіть не пригадаю, просто нескінченну кількість за цей час", - зазначила телеведуча.

Вона зазначила, що найбільший концертний майданчик країни не працював із початку повномасштабного вторгнення росії. Восени планували відновити роботу Палацу, проте через часті обстріли та неможливість забезпечити безпеку глядачів, артистів та працівників від цієї ідеї відмовилися.

Як зазначила Маша Єфросиніна, найбільше постраждали вікна, це близько 300 вікон офісних будівель. І що найстрашніше - це близько 100 унікальних фасадних вікон, тому що вони нестандартного розміру з покриттям, що тонує. 100 таких вікон швидко та якісно зробити довго та дуже дорого.

Відновлення будівлі вартує великих коштів, яких у Палаці "Україна" немає. Адміністрація закладу просить допомоги у Уряду, місцевої влади, шукає меценатів.

"Долучайтесь до допомоги", - закликала Маша Єфросиніна.

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Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

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