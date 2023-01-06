Маша Ефросинина призналась, что в прошлом году в новогоднюю ночь водила сына Сашу туда, а теперь помощь нужна самому зданию.

Днем 31 декабря российская федерация нанесла ракетный удар по территории Украины, в частности, и по Киеву. Обломок сбитой ракеты упал недалеко от Дворца "Украина". Взрывной волной в здании выбило сотни окон, травмировался охранник.

На восстановление дворца нужны деньги - знаменитая телеведущая Маша Ефросинина попросила помочь украинцев. Ссылка для сбора прилагается.

Маша Ефросинина призналась, что в прошлом году в новогоднюю ночь водила сына Сашу в Дворец "Украина" на представление "Снежная королева".

"Зал был переполнен детьми... А сколько раз я ыходила там на сцену, уже даже не припомню, просто бесконечное колличество за это время", - отметила телеведущая.

Она отметила, что самая большая концертная площадка страны не работала с начала полномасштабного вторжения россии. Осенью планировали возобновить работу Дворца, однако из-за частых обстрелов и невозможности обеспечить безопасность зрителей, артистов и работников от этой идеи отказались.

Как отметила Маша Ефросинина больше всего пострадали окна, это около 300 окон офисных зданий. И что самое страшное — это близко 100 уникальных фасадных окон, потому что они нестандартного размера с тонирующим покрытием. 100 таких окон быстро и качественно сделать долго и очень дорого.

Восстановление здания стоит больших средств, которых во Дворце "Украина" нет. Администрация заведения просит о помощи у Правительства, местных властей, ищет меценатов.

"Приобщайтесь к помощи", - призвала Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.