На своїй сторінці в Інстаграм Саліванчук поділилася багатьма одкровеннями і не забула відповісти на теми, які її саму зацікавили.
Якщо нещодавно Саліванчук розповіла, як дає раду після обстрілів у Києві і що дає їй сили йти далі і продовжувати не лише працювати, а й надихатися, то цього разу була зачеплена тема дітей.
У зірки поцікавилися, чи хоче вона завести ще одну дитину після народження двох синів:
«Теоретично дуже – двох дівчаток, але на практиці до цього не готова. Операція, корона, війна – мене дуже підкосило, ледве сил на двох вистачає», - зізналася Саліванчук.
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Також Ганна вирішила відповісти на найпопулярніші питання українців та українок, які їх цікавили у мережі:
«Чому чоловік не поїхав із вами?» – поцікавилися у зірки після того, як вона поїхала на черговий відпочинок із синами, але так і не показала обличчя чоловіка навіть на свята.
«У новорічну ніч був зі мною, а потім поїхав до Києва на роботу» – розповіла Саліванчук.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
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