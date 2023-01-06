Знаменита актриса, дружина Олександра Божкова Ганна Саліванчук цього разу вирішила відповісти на запитання, які цікавлять українців.

На своїй сторінці в Інстаграм Саліванчук поділилася багатьма одкровеннями і не забула відповісти на теми, які її саму зацікавили.

Якщо нещодавно Саліванчук розповіла, як дає раду після обстрілів у Києві і що дає їй сили йти далі і продовжувати не лише працювати, а й надихатися, то цього разу була зачеплена тема дітей.

У зірки поцікавилися, чи хоче вона завести ще одну дитину після народження двох синів:

«Теоретично дуже – двох дівчаток, але на практиці до цього не готова. Операція, корона, війна – мене дуже підкосило, ледве сил на двох вистачає», - зізналася Саліванчук.

Також Ганна вирішила відповісти на найпопулярніші питання українців та українок, які їх цікавили у мережі:

«Чому чоловік не поїхав із вами?» – поцікавилися у зірки після того, як вона поїхала на черговий відпочинок із синами, але так і не показала обличчя чоловіка навіть на свята.

«У новорічну ніч був зі мною, а потім поїхав до Києва на роботу» – розповіла Саліванчук.

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