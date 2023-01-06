Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка була учасницею шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на шоу, після чого пара зустрічалася, а у підсумку офіційно оформили стосунки. Тепер у пари є син Лев, який з'явився позаминулого року. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс.
"Поки що я не за кермом", - написала Даша, запрошуючи до розмови.
"Який у вас натуральний колір волосся?" - запитав фанат.
"Ось я і мій натуральний колір і натуральне кучеряве волосся. На фото мені 12 років", - написала Даша у відповіді.
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А до того Квіткова привітала фанатів із Новим роком.
«Друзі! Ні, рідні мої й такі сильні люди.
Ми вітаємо вас із Новим Роком.
Під бій курантів ми всі думатимемо лише про одне бажання, яке не змусить себе довго чекати. Перемога вже близько.
Я сьогодні дивилася на людей та захоплювалася. Минула година після обстрілу, але наших людей не зламати. Настрій українців – це щось неймовірне!
Ми тримаємося та вистоємо", - написала Даша.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, на чиєму боці в ситуації Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних.
Також Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" вразила виглядом постаті після пологів.
А ще Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" у вузькому боді схвилювала вигинами тіла в новій фотосесії.