Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка була учасницею шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на шоу, після чого пара зустрічалася, а у підсумку офіційно оформили стосунки. Тепер у пари є син Лев, який з'явився позаминулого року. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс.

"Поки що я не за кермом", - написала Даша, запрошуючи до розмови.

"Який у вас натуральний колір волосся?" - запитав фанат.

"Ось я і мій натуральний колір і натуральне кучеряве волосся. На фото мені 12 років", - написала Даша у відповіді.

А до того Квіткова привітала фанатів із Новим роком.

«Друзі! Ні, рідні мої й такі сильні люди.

Ми вітаємо вас із Новим Роком.

Під бій курантів ми всі думатимемо лише про одне бажання, яке не змусить себе довго чекати. Перемога вже близько.

Я сьогодні дивилася на людей та захоплювалася. Минула година після обстрілу, але наших людей не зламати. Настрій українців – це щось неймовірне!

Ми тримаємося та вистоємо", - написала Даша.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, на чиєму боці в ситуації Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних.

Також Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" вразила виглядом постаті після пологів.

А ще Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" у вузькому боді схвилювала вигинами тіла в новій фотосесії.