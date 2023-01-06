Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как выглядела до встречи со звездным мужем.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая была участницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на шоу, после чего пара встречалась, а в итоге официально оформили отношения. Теперь у пары есть сын Лев, который появился в позапрошлом году. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами в своем сторис.

"Пока я не за рулем", - написала Даша, приглашая к разговору.

"Какой у вас натуральный цвет волос?", - спросил фанат.

"Вот я и мой натуральный цвет и натуральные кудрявые волосы. На фото мне 12 лет", - написала Даша в ответе.

А до этого Квиткова поздравила фанатов с Новым годом.

"Друзья! Нет, родные мои и столь сильные люди.

Мы поздравляем вас с Новым Годом.

Под бой курантов мы все будем думать только об одном желании, которое не заставит себя долго ждать. Победа уже близко.

Я сегодня смотрела на людей и восхищалась. Прошел час после обстрела, но наших людей не сломать. Настроение украинцев – это что-то невероятное!

Мы держимся и выстоим", - написала Даша.

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