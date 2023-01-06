Телеведучий Юрій Горбунов з'явився після зникнення та записав до українців звернення.

Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов - відомий український телеведучий, який одружений з Катою Осадчою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. І через це Юрій має проблеми, адже платформа Інстаграм любить відправляти українців за свою позицію у війні з росією. Тому, як виявилося, Горбунов опинився у лазні. А після розблокування облікового запису зірка записав звернення до українців, яке опублікував у своєму блозі.

"Інстаграм розблокований! Продовжуємо працювати і чекаємо на тизера нового фільму-візуалізації мрії всіх українців!", - написав Горбунов у своєму блозі.

Павло Зібров прокоментував повернення Горбунова: "Вітаю, Юрчику! Тиждень у блоці теж був, оркам правда очі ріже! чекаємо новин від тебе! Обіймаю".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Заінтригували, дуже чекаємо!!";

"Чекаємо з нетерпінням нового шедевра";

"Те, що вони витворяють, дає їм дозвіл скаржитися?!!".

Нагадаємо, Осадча зачарувала сімейною ідилією з Горбуновим під час свята

А ще Politeka повідомляла, що Горбунов у компанії заступника Міністра оборони похвалився здобутками на роботі .

Також Politeka писала, що Сумська та Горбунов показали наочний приклад незламності українців .