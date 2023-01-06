Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий, который женат на Кате Осадчей. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. И из-за этого у Юрия проблемы, ведь платформа Инстаграм любит отправлять украинцев за свою позицию в войне с россией. Поэтому, как оказалось, Горбунов оказался в бане. А после разблокировки аккаунта звезда записал обращение к украинцам, которое опубликовал в своем блоге.
"Инстаграм разблокирован! Продолжаем работать и ждем тизера нового фильма-визуализации мечты всех украинцев!", - написал Горбунов в своем блоге.
Павел Зибров прокомментировал возвращение Горбунова: "Поздравляю, Юрчик! Неделя в блоке тоже была, оркам правда глаза режет! ждем новостей от тебя! Обнимаю".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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Напомним, Осадчая очаровала семейной идиллией с Горбуновым во время праздника
А еще Politeka сообщала, что Горбунов в компании заместителя Министра обороны похвалился достижениями на работе
Также Politeka писала, что Сумская и Горбунов показали наглядный пример несокрушимости украинцев