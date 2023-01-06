Хоча цього року різдвяний Івано-Франківськ зовсім не такий, як його звикли бачити туристи, але це не завадило українському телеведучому Григорію Решетнику з дружиною та дітьми добре провести час. Христина Решетник навіть встигла похвалитися новим аутфітом на своїй сторінці в Інстаграм.
Христина Решетник опублікувала кілька фото, де позує із молодшим сином біля входу в кафе, який прикрашений до різдвяних свят. На табличці написано: "Віримо у казку".
Христина постала перед камерою у сірих штанах, кофті та пуховику. Поєднала вбрання із сірим взуттям із білою підошвою. Волосся поклала рівно і одягла стильну шапку. На обличчі зробила легкий макіяж. Для Сашеньки батьки також вибрали для прогулянки комфортне та тепле вбрання.
"Я вірю в казку. Хорошу табличку сьогодні побачила у рідному місті. Я вірю в бумеранг, я вірю в перемогу, я вірю в чудеса та казку, а ви?", - зазначила Христина Решетник.
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Вона також зробила знімок головної площі Івано-Франківська. На фото видно, що традиційну новорічну ялинку замінили на інсталяцію з дитячими малюнками. Таку ініціативу запропонувала місцева влада, а жителі підтримали, адже вважають "пишні" святкування не на часі.
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.