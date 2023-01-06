Кристина Решетник опубликовала несколько фото, где позирует с младшим сыном возле входа в кафе, который украшен к рождественским праздникам.

Хотя в этом году рождественский Ивано-Франковск совсем не такой, как его привыкли видеть туристы, но это не помешало украинскому телеведущему Григорию Решетнику с супругой и детьми хорошо провести время. Кристина Решетник даже успела похвастаться новым аутфитом на своей странице в Инстаграм.

Кристина Решетник опубликовала несколько фото, где позирует с младшим сыном возле входа в кафе, который украшен к рождественским праздникам. На табличке написано: "Верим в сказку".

Кристина предстала перед камерой в серых брюках, кофте и пуховике. Соединила наряд с серой обувью с белой подошвой. Волосы уложила ровно и надела стильную шапку. На лице сделала легкий макияж. Для Сашеньки родители также выбрали для прогулки комфортный и теплый наряд.

"Я верю в сказку. Хорошую табличку сегодня увидела в родном городе. Я верю в бумеранг, я верю в победу, я верю в чудеса и сказку, а вы?", - отметила Кристина Решетник.

Она также сделала снимок главной площади Ивано-Франковска. На фото видно, что традиционную новогоднюю елку заменили инсталляцией с детскими рисунками. Такую инициативу предложили местные власти, жители поддержали ведь считают "пышные" празднования не ко времени.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.