Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Знаменитість, як і багато представників шоу-бізнесу, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Нікітюк показала, як проводить час у Трускавці. Зірка на фото позувала у сукні, вражаючи стильним чином.
"Трускавець. Моє місце сили та здоров'я", - написала Леся.
Шеф-кухар Володимир Ярославський прокоментував публікацію: "У мене теж є близькі друзі із Трускавця".
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Леся, а не підкажеш Який шарф у тебе? А то не дуже видно";
"Леся любить Луї Вітон.. як Філя Кіркор";
"А нас Трускавець дав притулок у березні... Друге рідне місто. Частина серця там залишилася назавжди".
Нагадаємо, Нікітюк підкреслила округлості жіночною сукнею до п'ят, фото
А ще Politeka повідомляла, що Сумська та Нікітюк підтримали ведучого "Орла та решки" Беднякова, чий будинок знесли окупанти
Також Politeka писала, що Нікітюк у куртці, що світиться, звернулася до українців з важливим посланням.