Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Знаменитість, як і багато представників шоу-бізнесу, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Нікітюк показала, як проводить час у Трускавці. Зірка на фото позувала у сукні, вражаючи стильним чином.

"Трускавець. Моє місце сили та здоров'я", - написала Леся.

Шеф-кухар Володимир Ярославський прокоментував публікацію: "У мене теж є близькі друзі із Трускавця".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Леся, а не підкажеш Який шарф у тебе? А то не дуже видно";

"Леся любить Луї Вітон.. як Філя Кіркор";

"А нас Трускавець дав притулок у березні... Друге рідне місто. Частина серця там залишилася назавжди".

Нагадаємо, Нікітюк підкреслила округлості жіночною сукнею до п'ят, фото

А ще Politeka повідомляла, що Сумська та Нікітюк підтримали ведучого "Орла та решки" Беднякова, чий будинок знесли окупанти

Також Politeka писала, що Нікітюк у куртці, що світиться, звернулася до українців з важливим посланням.



