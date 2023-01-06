Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. Знаменитость, как и многие представители шоу-бизнеса, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Никитюк показала, как проводит время в Трускавце. Звезда на фото позировала в платье, впечатляя стильным образом.

"Трускавец. Мое место силы и здоровье", - написала Леся.

Шеф-повар Владимир Ярославский прокомментировал публикацию: "У меня тоже есть близкие друзья из Трускавца".

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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Леся, а не подскажешь Какой шарф у тебя? А то не очень видно";

"Леся любит Луи Витон..как Филя Киркор";

"А нас Трускавец приютил в марте... Второй родной город. Часть сердца там осталась навсегда".

Напомним, Никитюк подчеркнула округлости женственным платьем до пят, фото

А еще Politeka сообщала, что Сумская и Никитюк поддержали ведущего "Орла и решки" Беднякова, чей дом снесли оккупанты

Также Politeka писала, что Никитюк в светящейся куртке обратилась к украинцам с важным посланием