Катерина Осадча зізналася, що вона не займається спортом та не ходить до тренажерної зали з 24 лютого.

Українська телеведуча Катерина Осадча зважилася на сміливий крок та пообіцяла своїм передплатникам в Інстаграм чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання. Виявилося, що питань у фанатів знаменитості накопичилося чимало і стосувалися вони різноманітних сторін її життя. Свої відповіді Катерина дала в Інстаграм-Сторіз .

Телеведуча зазначила, що незважаючи на війну, українцям варто робити все, що вони планували. Не відмовлятися від весілля, покупки нового песика або зміни роботи. Адже невідомо, чи буде у нас шанс зробити це завтра, а так хоч мрія чи плани втіляться у життя.

"Варто робити все, що планували, робити пропозицію, виходити заміж, міняти роботу чи заводити собачку. Адже невідомо буде цей шанс завтра. Стабільність – це ми самі, наше внутрішні переконання. Буде у нас воно – бідують і стабільність", – зазначила. Катерина Осадча .

Також Катерина Осадча зізналася, що вона не займається спортом та не ходить до тренажерної зали з 24 лютого. При цьому через стрес їй вдалося трохи схуднути.

"Стріс відбиває апетит. У перші дні війни втратила 5 кг, і вони вже не повернулися", - визнала вона.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.