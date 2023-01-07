Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала сина, який підріс, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей – Гліб та Микита. Ганна вирішила на новому фото в Інстаграмі показати старшого сина, поділившись різдвяними фото.

"Такий величезний світ у цих очах...

В очах дитини. Правда?

Діти вчать нас жити! Бачити красу в кожному листі, що впало з осіннього дерева, помічати моменти, які легко проходять повз нашу увагу.

Вони не бояться ставити запитання.

Не бояться говорити "ні".

Дітям дуже мало потрібно для щастя, оскільки воно виходить із них самих. Для цього не треба шукати причин.

Дитяча жива фантазія може «домалювати» казковий світ навколо навіть найнуднішого пейзажу.

Стати в ньому сміливим і сильним супергероєм, на якого постійно чекають нові пригоди!", - написала Анна під фото.

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