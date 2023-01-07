Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - Глеб и Никита. Анна решила на новом фото в Инстаграм показать старшего сына, поделившись рождественскими фото.

"Такой огромный мир в этих глазах...

В глазах ребенка. Правда?

Дети нас учат жить! Видеть красоту в каждой листве, упавшей с осеннего дерева, замечать моменты, которые легко проходят мимо нашего внимания.

Они не боятся задавать вопросы.

Не боятся говорить "нет".

Детям очень мало нужно для счастья, поскольку оно исходит из них самих. Для этого не нужно искать причины.

Детская живая фантазия может «дорисовать» сказочный мир вокруг даже самого скучного пейзажа.

Станьте в нем смелым и сильным супергероем, которого постоянно ждут новые приключения!", - написала Анна под фото.

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