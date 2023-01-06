Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка у 2020 році одружився з нотаріусом Христиною. А з минулого року в пари почалися проблеми після того, як Остапчук поїхав до дітей від першої дружини наприкінці літа. Вже восени з'явилася новина, що пара розлучилася, але підтвердження інформації не надходило.

При цьому не забуває Крістіна і про блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як заплатила за популярність, адже хотіла зняти щось новеньке.

"А далі сторіс, яка обійшлася мені в 50 євро", - написала Крістіна у своєму блозі на першому сторіс.

"Я дуже люблю саме цю дорогу і коли я вирішила зняти відео... Мене зупинила поліція. Я так злякалася, бо жінка-поліцейська була дуже строга... Вперше штраф у мене за таке, але урок хороший", - написала дружина Остапчука .

Нагадаємо, колишня Остапчука отримала порцію неприємних коментарів, але вирішила відповісти

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, як зламала спину в аварії.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення розкривалася про любов до алкоголю.