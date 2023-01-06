Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда в 2020 году женился на нотариусе Кристине. А с прошлого года у пары начались проблемы после того, как Остапчук поехал к детям от первой жены в конце лета. Уже осенью появилась новость, что пара развелась, но подтверждения информации не поступали.
При єтом не забывает Кристина и о блоге в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как заплатила за известность, ведь хотела снять что-то новенькое.
"А далее сторис, какая обошлась мне в 50 евро", - написала Кристина в своем блоге на первом сторис.
"Я очень люблю именно эту дорогу и когда я решила снять видео... Меня остановила полиция. Я так испугалась, ибо женщина-полицейская была очень строгая... Впервые штраф у меня за такое, но урок хороший", - написала жена Остапчука.
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Напомним, бывшая Остапчука получила порцию неприятных комментариев, но решила ответить
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе призналась, как сломала спину в аварии
Также Politeka писала, что жена Остапчука после новости о разводе разоткровенничалась о любви к алкоголю