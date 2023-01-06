Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка спочатку був одружений з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей - Емілію та Евана. А в 2020 році пара розлучилася і Володимир одразу одружився з нотаріусом Христиною. Вже 2022 року у пари почався конфлікт, а восени з'явилася новина про розлучення. Хоч пара не коментує це, але вже перестали стежити один за одним в Інстаграмі.

А цього разу Володимир вирішив відповісти на запитання фаната.

"Як вечір? Дітки ваші дуже гарні, малий на вас схожий? Як вони?", - написав фанат.

"Все добре, хоча бачилися ще в серпні. Вони в Канаді минулої весни, дуже вдячний Олені, що так добре їх виховує та піклується", - написав Остапчук.

"Багато питань про Олену та наших дітей, стосунків і так далі", - продовжив Володимир.

"Я наробив багато дурниць, правда. Багато речей мені не слід було робити і говорити, взагалі ніколи і нікому. Мені шкода і соромно, але я це говорив, це був я. Тому й відповідальність за це сам несу повністю і ще довго нестиму. ", - підсумував Остапчук.

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