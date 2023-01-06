Телеведущий Владимир Остапчук после новости о разводе с Кристиной Горняк сменил интонацию по отношению к первой жене Елене Войченко.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда изначально был женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей - Эмилию и Эвана. А в 2020 году пара развелась и Владимир сразу женился на нотариусе Кристине. Уже в 2022 году у пары начался конфликт, а осенью появилась новость о разводе. Хоть пара не комментирует это, но уже перестали следить друг за другом в Инстаграм.

А в этот раз Владимир решил ответить на вопрос фаната.

"Как вечер? Детки ваши очень красивые, малый на вас похож? Как они?", - написал фанат.

"Все хорошо, хотя виделись еще в августе. Они в Канаде с прошлой весны, очень благодарен Елене, что так хорошо их воспитывает и заботится", - написал Остапчук.

"Много вопросов о Елене и наших детей, отношений и так далее", - продолжил Владимир.

"Я наделал много глупостей, правда. Много вещей мне не следовало было делать и говорить, вообще никогда и никому. Мне жаль и стыдно, но я это говорил, это был я. Поэтому и ответственность за это сам несу полностью и еще долго буду нести", - подытожил Остапчук.

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