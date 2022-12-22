Телеведущий Владимир Остапчук ответил хейтерке, которая назвала его бабником, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Владимир был женат на нотариусе Кристине, с которой связал свою судьбу в 2020 году. А недавно стало известно, что Остапчук развелся с женой и уже получил документы из суда. И хоть пара не комментирует эту информацию, но уже успели перестать следить друг за другом в Инстаграм.

А в этот раз Владимир решил показать хейт в свою сторону от фанатки.

"Бабкин голимый", - написала фолловерка в комментарии Остапчуку.

"Загуглил себя на ночь", - написал Остапчук в ответ и показал лицо хейтерки.

После этого Владимир показал, как выглядит его завтрак, поделившись красноречивым фото.

"Доброе утро, выделываюсь", - написал Остапчук на фотографии.

Напомним, Остапчук на фоне слухов о разводе появился в неожиданном месте, фото

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе призналась, ловила ли она любимого на изменах

Также Politeka писала, что жена Остапчука дала совет, как прокачать свою женственность и избавиться от комплексов



