Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Владимир был женат на нотариусе Кристине, с которой связал свою судьбу в 2020 году. А недавно стало известно, что Остапчук развелся с женой и уже получил документы из суда. И хоть пара не комментирует эту информацию, но уже успели перестать следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Владимир решил показать хейт в свою сторону от фанатки.
"Бабкин голимый", - написала фолловерка в комментарии Остапчуку.
"Загуглил себя на ночь", - написал Остапчук в ответ и показал лицо хейтерки.
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После этого Владимир показал, как выглядит его завтрак, поделившись красноречивым фото.
"Доброе утро, выделываюсь", - написал Остапчук на фотографии.
Напомним, Остапчук на фоне слухов о разводе появился в неожиданном месте, фото
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