Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелесу на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала відео зі свого виступу у 2021 році та звернулася до шанувальників із несподіваною пропозицією.

Як виявилось, у ролику Аліна показала фрагмент зі свого сольного концерту у Палаці "Україна", який відбувся 2021 року. Саме тоді вона вперше презентувала українцям свою пісню "Абракадабра". Пізніше шанувальники почали запитувати Аліну, чому вона не випустила офіційний реліз цієї пісні з відкритим доступом. Як виявилось, із початком війни співачка не стала її випускати, бо композиція російською мовою. Тепер Гросу запропонувала конкурс – перекласти трек українською чи англійською мовою і отримати за це гроші.

"Друзі, дуже багато отримую листів та запитів щодо релізу пісні "АБРАКАДАБРА", яку я представила на своєму сольному концерті у столичному Палаці "Україна" в листопаді 2021р. Цей повний виступ я викладаю в YouTube за для того, щоб оголосити конкурс на найкращий переклад українською або англійською мовами. Надсилайте свої варіанти до 1 лютого 2023 р. на email - grosuabrakadabra@gmail.com. Ми презентуємо офіційно саме ту версію пісні та автор отримає грошову винагороду!"

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