"Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023 рік", - повідомив Кацурін, через що в Мережі почали припускати, що у Дорофєєвої нарешті народиться дитинка.

«У вас буде дитина?», «Дорофєєва вагітна», - почали питати у Кацуріна підписники.

Тим часом інші пригадали останні подробиці особистого життя Дорофєєвої. Нагадаємо, співачка порвала відносини зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, а через деякий час стало відомо, що в неї роман із другом родини – Михайлом Кацуріним. Який, зазначимо, був одружений мав дітей.

Згодом Дантес зійшовся з екс-дружиною Кацуріна, яка важко переживала розлучення. Володимир також зазначив, що зараз він щасливий, з Дорофєєвою не спілкується і про своє особисте життя розповідати в подробицях більше не буде.

«Це приклад того, як можна одним рішенням повністю перекреслити свою репутацію. Співала вона так собі, приваблювала її особистість - участь у благодійних фондах, відсутність різких висловлювань на адресу колег. Мила була. Можливо грала. Але добре. А зараз проявилася. І тепер я не вірю ні її пісням, ні її словам. Була Надія, а стала звичайна Надька»;

«Я не можу все одно відкинути це гидотне відчуття, що вони дружили сім'ями і вона почала мутити з батьком 2 дітей який був одружений на той момент... Ну навряд чи вони розійшлися зі своїми і тільки тоді в них почались стосунки», «Вона народить, а він її кине, йому не вперше, вже двоє без нього ростуть»;

«Я не маю право засуджувати цю людину, але хотілося запитати: дівчата що ви всяке підбираєте, яке вже викинули на смітник. Невже немає нормальних хлопців для сімейного щастя?»;

«Не можу спокійно на них двох дивитися», «Куди все котиться?», «Я на стороні Дантеса», - обговорюють «вагітність» Дорофєєвої користувачі YouTube.

Нагадаємо, дружина продюсера Квартал 95 хаговорила про третю дитину після свят.

Також повідомлялось, що телеведуча Ребрик привела старшу дочку на ковзанку.

Крім того, Politeka.net писала, шо Катя Осадча дуже схудла і розповіла, як саме.