Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час та Скло". А нещодавно артистка пішла від чоловіка Володимира Дантеса і почала стосунки з другом родини – ресторатором Михайлом Кацуріним. А нещодавно пара випустила спільну пісню, що Надя не робила навіть із Дантесом. Мишко, як і зіркова подруга, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Кацурін поділився милим фото свого сина.
"Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023 рік", - написав Кацурін під фотографією.
Фанати поставили тисячі тисяч лайків і написали коментарі:
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"Такий класний";
"Давайте з Надею вже бейбіка";
"а давайте мати трохи тактовності і не лізти в чуже життя?";
"Який милий".
Нагадаємо, Дорофєєва з новим бойфрендом записали нову пісню про своє кохання, українці в люті
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва та Кацурін заспівали про свої стосунки, але нарвались на критику
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала постільну сцену з новим коханим Кацуріним.