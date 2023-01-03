Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час та Скло". А нещодавно артистка пішла від чоловіка Володимира Дантеса і почала стосунки з другом родини – ресторатором Михайлом Кацуріним. А нещодавно пара випустила спільну пісню, що Надя не робила навіть із Дантесом. Мишко, як і зіркова подруга, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Кацурін поділився милим фото свого сина.

"Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023 рік", - написав Кацурін під фотографією.

Фанати поставили тисячі тисяч лайків і написали коментарі:

"Такий класний";

"Давайте з Надею вже бейбіка";

"а давайте мати трохи тактовності і не лізти в чуже життя?";

"Який милий".

Нагадаємо, Дорофєєва з новим бойфрендом записали нову пісню про своє кохання, українці в люті

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва та Кацурін заспівали про свої стосунки, але нарвались на критику

Також Politeka писала, що Дорофєєва показала постільну сцену з новим коханим Кацуріним.