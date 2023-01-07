Курячі крильця - це одна з наших улюблених страв на всі випадки життя. Для того щоб насолодитися смачною стравою, потрібно зовсім небагато сил і кулінарних навичок.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував рецепт смачних курячих крилець у соєво-медовому соусі.

Курячі крильця в медово-соєвому соусі – це простий спосіб отримати неймовірну страву, якою можна поласувати під час перегляду улюбленого серіалу.

Складові:

курячі крильця – 800 грамів;

соєвий соус – 2 столові ложки;

часник – 3 зубчики;

мед – 2 столові ложки;

гірчиця у зернах – 1 столова ложка;

пластівці чилі – 1/2 чайної ложечки.

Приготування:

1.Включаємо духовку на 180 градусів.

2.Миймо крильця і ​​обсушуємо паперовим рушником.

3.Викладаємо крильця в миску і додаємо соєвий соус, гірчицю в зернах, мед і пластівці чилі.

4.Чистимо часник, тиснемо плоскою стороною ножа і додаємо до курки.

Добре перемішуємо, щоб усі програми рівномірно розподілилися.

5.Викладаємо крильця на лист або у форму для запікання. Попередньо їх краще застелити пергаментним папером.

6. Ставимо крильця в духовку на 30 хвилин, включаємо верх і низ. Для хрусткої скоринки за 10 хвилин до завершення приготування необхідно увімкнути режим грилю.

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