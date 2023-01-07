Куриные крылышки – это одно из наших любимых блюд на все случаи жизни. Для того чтобы насладиться вкусным перекусом, нужно совсем немного сил и кулинарных навыков.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте предложил рецепт вкусных куриных крылешек в соево-медовом соусе.

Крыльца в медово-соевом соусе – это простой способ получить невероятное блюдо, которым можно полакомиться во время просмотра любимого сериала.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 800 граммов;

соевый соус – 2 столовые ложки;

чеснок – 3 зубчика;

мед – 2 столовые ложки;

горчица в зернах – 1 столовая ложка;

хлопья чили – 1/2 чайной ложечки.

Приготовление:

1.Включаем духовку на 180 градусов.

2.Моем крылышки и обсушиваем бумажным полотенцем.

3.Выкладываем крылышки в миску и добавляем соевый соус, горчицу в зернах, мед и хлопья чили.

4.Чистим чеснок, давим плоской стороной ножа и добавляем к курице.

Хорошо перемешиваем, чтобы все приложения равномерно распределились.

5.Выкладываем крылышки на противень или в форму для запекания. Предварительно их лучше застелить пергаментной бумагой.

6.Ставим крылышки в духовку на 30 минут, включаем верх и низ. Для хрустящей корочки за 10 минут до завершения приготовления необходимо включить режим гриля.

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