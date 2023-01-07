Цього разу Клопотенко розповів, як багатство та крутість країни визначається її регіональними стравами. Таке не кожна має, щоб і готувалося, і було документовано для поширення.
«А подібні речі важливі, бо розвивають національну гордість, на яку потім спокушаються туристи та взагалі світ. Україна має для цього все. У нас не просто країна, у нас скарб, який ось-ось засяє так, що інших не буде видно.
Ми для цього зробили Фудгід по Україні: зібрали регіональні страви, які готують українці, але мовчать про них. Це їхня цінність і спогади, що лоскочуть серце. І ми ці сімейні історії отримали, приготували, зняли та поширили» - поділився Клопотенко.
У мережі також висловили свою думку:
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«Подивилася рецепти 😍 це чудово! дуже дякуємо Вам та команді за таку роботу та за те, що знайомите нас з усім українським!
З незвичайних старих страв, пам'ятаю, як бабуся з Хмельниччини завжди готувала місиво. Здається, що всі інгредієнти не сумісні, але це там смачно 😋
Більшість рецептів із західних областей України, а деякі області не згадуються. Київщина, наприклад, Черкащина або Полтавщина((((((
А Полтавські вареники із сиром, приготовлені на пару! З'їли одного і наївся! А манники, налистники це щось неймовірне! Люблю Україну!».
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.
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