Цього разу Клопотенко розповів, як багатство та крутість країни визначається її регіональними стравами. Таке не кожна має, щоб і готувалося, і було документовано для поширення.

«А подібні речі важливі, бо розвивають національну гордість, на яку потім спокушаються туристи та взагалі світ. Україна має для цього все. У нас не просто країна, у нас скарб, який ось-ось засяє так, що інших не буде видно.

Ми для цього зробили Фудгід по Україні: зібрали регіональні страви, які готують українці, але мовчать про них. Це їхня цінність і спогади, що лоскочуть серце. І ми ці сімейні історії отримали, приготували, зняли та поширили» - поділився Клопотенко.

У мережі також висловили свою думку:

«Подивилася рецепти 😍 це чудово! дуже дякуємо Вам та команді за таку роботу та за те, що знайомите нас з усім українським!

З незвичайних старих страв, пам'ятаю, як бабуся з Хмельниччини завжди готувала місиво. Здається, що всі інгредієнти не сумісні, але це там смачно 😋

Більшість рецептів із західних областей України, а деякі області не згадуються. Київщина, наприклад, Черкащина або Полтавщина((((((

А Полтавські вареники із сиром, приготовлені на пару! З'їли одного і наївся! А манники, налистники це щось неймовірне! Люблю Україну!».

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

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