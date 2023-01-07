В этот раз Клопотенко рассказал, как богатство и крутизна страны определяется ее региональными блюдами. Такое не у каждой есть, чтобы и готовилось, и было документировано для распространения.

«А подобные вещи важны, потому что развивают национальную гордость, на которую потом обольщаются туристы и вообще мир. У Украины есть для этого все. У нас не просто страна, у нас сокровище, которое вот-вот засияет так, что других не будет видно.

Мы для этого сделали Фуд-гид по Украине: собрали региональные блюда, которые готовят украинцы, но молчат о них. Это их ценность и воспоминания, щекочущие сердце. И мы эти семейные истории получили, приготовили, сняли и распространили» - поделился Клопотенко.

В сети также выразили свое мнение:

«Посмотрела рецепты 😍 это прекрасно! очень благодарим Вас и команду за такую работу и за то, что знакомите нас со всем украинским!

Из необычных старых блюд, помню как бабушка из Хмельнитчины всегда готовила месиво. Кажется, что все ингредиенты достаточно не совместимы, но это там вкусно 😋

Большинство рецептов из западных областей Украины, а некоторые области не упоминаются. Киевщина, например, Черкащина или Полтавщина(((((

А Полтавские вареники с сыром, приготовленные на пару! Съели одного и наелся! А манники, налистники, это что-то невероятное! Люблю Украину!».

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.