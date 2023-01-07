Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", показала, як тренується у спортзалі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі, та суддя "Майстер Шеф". А після повномасштабного вторгнення знаменитість зайнялася організацією благодійної вечері, збираючи гроші для України. Також зірка разом із колегою Володимиром Ярославським зайнялася написанням книги про українську кухню.

Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Мартиновська показала, як тренується у спортзалі, поділившись кадрами у своєму сторісі.

"Доброго ранку. Робить мені спортивний виклик. Готуюся", - написала Мартиновська під кадрами.

А до цього Ольга розповіла, що погано веде Інстаграм.

"Днями почула, що я погано веду свою сторінку в інстаграмі. Нема чого заперечити. Бо веду як веду, як можу, як хочу чи не хочу, як відчуваю зараз.

Кого дійсно люблю і хочу підтримувати – наголошую, рекомендую, рекламую з чистою совістю та любов'ю

Кого не хочу, чи хтось не вийшов з російського ринку - ні на яких умовах і ні за які гроші", - написала Ольга.

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